Индикаторы

RSI(MA) - индикатор для MetaTrader 4

В индикаторе строится 2 РСИ от двух МА. Сигналы при пересечении. При чем направление движения индикатора должно совпадать с сигналом пересечения. Иначе сигнал фильтруется.





