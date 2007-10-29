Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI(MA) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5574
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В индикаторе строится 2 РСИ от двух МА. Сигналы при пересечении. При чем направление движения индикатора должно совпадать с сигналом пересечения. Иначе сигнал фильтруется.
Mom Cross
Индикатор Mom Cross.PCCI
Perfect Commodity Channel Index. Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI (Commodity Channel Index) Д. Лэмберта.