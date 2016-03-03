コードベースセクション
ASCTrendExpert - MetaTrader 4のためのインディケータ

ASCTrendとは、実行可能なトレンド方向と最適な損切りを判断するプログラムです。ASCTRENDの最初の目的は、トレンドを客観的に判断することに存します。


ASCTrendは、予想（相場がどうなるだろうか）のお代わりに事実（相場がどうなるはずか）に基づいています。



ASCTrendExpert

最適な損切りはエントリー・エグジット、再エントリーとピラミッディングのために柔軟性を高めます。ASCTrendは各取引ごとに最も最適な損切りを判断します。エグジットするタイミングがわかると、実際にどんなときもエントリーすることができます。

ASCTrendは、事実を曲げずに相場の状態を表示するプリズムです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7507

