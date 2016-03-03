ASCTrendExpert

ASCTrendとは、実行可能なトレンド方向と最適な損切りを判断するプログラムです。ASCTRENDの最初の目的は、トレンドを客観的に判断することに存します。

ASCTrendは、予想（相場がどうなるだろうか）のお代わりに事実（相場がどうなるはずか）に基づいています。