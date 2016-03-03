無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Gimmebar - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 950
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Shimodax
インディケータGimmebar
インディケータGimmebar
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7509
Barishpolets Channels
このインディケータは、Barishpoltzチャネルを表示します。ASCTrendExpert
ASCTrendとは、実行可能なトレンド方向と最適な損切りを判断するプログラムです。ASCTRENDの最初の目的は、トレンドを客観的に判断することに存します。
Critical Points
インディケータCritical PointsDayImpulseOverlay
次の12本のバーのために予測を表示します。