ASCTrendExpert - MetaTrader 4脚本

ASCTrend 是用于确定最有可能的市场走向的程序，带有最佳的止损。ASCTREND 的首要目标是确定趋势的方向。


ASCTrend 根据实际进行操作(根据当前的市场状况), 而不是假定 (市场必然或可能怎样)。



ASCTrendExpert

最优的止损提供了很大的灵活性，可以进场/出场，重进，金字塔交易等等。ASCTrend 决定每个交易的最优止损，如果您知道何时退出市场，您可以在任何时间输入。

ASCTrend 是一个棱镜，可以在没有扭曲的情况下看清市场的现实状态。

