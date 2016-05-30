请观看如何免费下载自动交易
ASCTrend 是用于确定最有可能的市场走向的程序，带有最佳的止损。ASCTREND 的首要目标是确定趋势的方向。
ASCTrend 根据实际进行操作(根据当前的市场状况), 而不是假定 (市场必然或可能怎样)。
ASCTrendExpert
最优的止损提供了很大的灵活性，可以进场/出场，重进，金字塔交易等等。ASCTrend 决定每个交易的最优止损，如果您知道何时退出市场，您可以在任何时间输入。
ASCTrend 是一个棱镜，可以在没有扭曲的情况下看清市场的现实状态。
channel_breakout_entry
市场波动性指标。TrendStrengthTrio
这个版本的指标组合了3个TrendStrength。
Barishpolets 通道
本指标显示了 Baryshpolets 通道。Mouteki
本指标根据最近的两个极值点画出趋势线。