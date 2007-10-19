CodeBaseРазделы
ASCTrendExpert - индикатор для MetaTrader 4

ASCTrend - программа, которая определяет наиболее вероятное рыночное направление вместе с оптимальными стопами. Первичная цель ASCTREND состоит в том, чтобы определить тенденцию объективно.


ASCTrend действует на фактах (основываясь на существующем в данный момент положении рынка), а не на предположениях (что рынок должен или может сделать).



ASCTrendExpert

Оптимальные стопы обеспечивают большую гибкость для входа/выхода, повторного входа, пирамидинга. ASCTrend определяет максимально оптимальные стопы для каждого трейда. Если Вы знаете, где выйти из рынка, Вы можете входить в рынок фактически в любое время.

ASCTrend являет собой призму, которая позволяет рассматривать реальность маркета без искажений.

