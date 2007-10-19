ASCTrendExpert

ASCTrend - программа, которая определяет наиболее вероятное рыночное направление вместе с оптимальными стопами. Первичная цель ASCTREND состоит в том, чтобы определить тенденцию объективно.

ASCTrend действует на фактах (основываясь на существующем в данный момент положении рынка), а не на предположениях (что рынок должен или может сделать).