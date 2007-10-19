Ставь лайки и следи за новостями
ASCTrendExpert - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10364
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
ASCTrend - программа, которая определяет наиболее вероятное рыночное направление вместе с оптимальными стопами. Первичная цель ASCTREND состоит в том, чтобы определить тенденцию объективно.
ASCTrend действует на фактах (основываясь на существующем в данный момент положении рынка), а не на предположениях (что рынок должен или может сделать).
ASCTrendExpert
Оптимальные стопы обеспечивают большую гибкость для входа/выхода,
повторного входа, пирамидинга. ASCTrend определяет максимально
оптимальные стопы для каждого трейда. Если Вы знаете, где выйти из
рынка, Вы можете входить в рынок фактически в любое время.
ASCTrend являет собой призму, которая позволяет рассматривать реальность маркета без искажений.
