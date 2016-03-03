コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ADX_Cross_Hull_Style - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
975
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: 不明

インディケータADX Cross Hull Style


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7506

#MTF Candles. #MTF Candles.

インディケータEli Hayun

4_Trendlines_v3 4_Trendlines_v3

インディケータ 4 Trendlines v3

ASCTrendExpert ASCTrendExpert

ASCTrendとは、実行可能なトレンド方向と最適な損切りを判断するプログラムです。ASCTRENDの最初の目的は、トレンドを客観的に判断することに存します。

Barishpolets Channels Barishpolets Channels

このインディケータは、Barishpoltzチャネルを表示します。