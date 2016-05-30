本指标非常简单，并且它需要一定的意志与心理学方面的努力。

有弹性交易量权重的移动平均(EVWMA), 一个标准移动平均的替代指标。

趋势过滤器。简单来说，RSIFilter 在较大波动下会失效，但是在有趋势的情况下工作得很好，但是如果可以提高一点，就能够给出更加清晰的答案。