喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Matthew (Dr Chaos) Kennel
这是一个非常简单的方法，是信号处理和目标跟踪的最好方法之一。在版权部分阅读更多内容。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7456
EMA-Crossover_Signal
本指标非常简单，并且它需要一定的意志与心理学方面的努力。DayImpuls_T3_v2
DayImplus 1.1 指标的修改版本。
EVWMA
有弹性交易量权重的移动平均(EVWMA), 一个标准移动平均的替代指标。RSIFilter_v1
趋势过滤器。简单来说，RSIFilter 在较大波动下会失效，但是在有趋势的情况下工作得很好，但是如果可以提高一点，就能够给出更加清晰的答案。