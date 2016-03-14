CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ACD_2.mq4 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
769
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ACD_PV.mq4 (6.24 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: nicht angegeben.

Der Indikator zeigt Unterstützungen und Widerstände an.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7441

3 MA Cross w_Alert v2 3 MA Cross w_Alert v2

The alarm indicator 3MA Cross w_Alert v2.

MTF_CCI MTF_CCI

Indikator MTF CCI

CADX CADX

Indikator CADX

AFStar AFStar

Indikator AFStar