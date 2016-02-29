コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Slow-stoch - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
891
評価:
(1)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Nick Bilak

インディケータ slow-stich.

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7432

TrendOSC TrendOSC

インディケータ Trend OSC.

Volume with Custom Moving Average Volume with Custom Moving Average

インディケータ Volume with Custom Moving Average.

Bykov Trend_Sig Bykov Trend_Sig

インディケータ BykovTrend Sig.

The 20's v0.20 The 20's v0.20

インディケータ The 20's v0.20.