無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-BigBarsFromH1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1200
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: イーゴリ・キムaka KimIV
このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。5時間足、7時間足や11時間足などの非標準的な時間軸を使用することが可能です。上昇のローソク足と下降のローソク足は別の色に染められます。
このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。5時間足、7時間足や11時間足などの非標準的な時間軸を使用することが可能です。上昇のローソク足と下降のローソク足は別の色に染められます。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- TFBar=6 - より長い時間軸のローソク足の時間軸
- offsetHour=-2 - アウルシフト。より長い時間軸のローソク足の開始を設定する
- NumberOfBar=30 - より長い時間軸のローソク足の数
- ColorUp=Silver - 上昇のローソク足の色
- ColorDown=RoyalBlue - 下降のローソク足の色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7406
forecast osc
引用: ユーリイの平滑法の一つです。Doji Arrows
このインディケータは、ドジ・ロウソク足を検索し、色でハイライトします。
i-Cross&Main
インディケータは、GBPUSDとUSDCHFの掛け算を計算します。GBPUSDが青色でハイライトされ、GBPCHFが水色でハイライトされます（上のチャートの値を繰り返す）。i-DayOfWeek
指定された曜日を表示します。