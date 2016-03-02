コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-DayOfWeek - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: イーゴリ・キム aka KimIV

指定された曜日を表示します。






MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7408

