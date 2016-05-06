请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Kim Igor V. aka KimIV
指标设计用于在 H1 图表上显示更高时间帧的蜡烛。另外, 也可以显示非标准时间帧的蜡烛: H5, H7 或 H11。向上和向下的柱线填充不同颜色。
指标设计用于在 H1 图表上显示更高时间帧的蜡烛。另外, 也可以显示非标准时间帧的蜡烛: H5, H7 或 H11。向上和向下的柱线填充不同颜色。
以下参数可以调整:
- TFBar=6 - 更高周期的蜡烛条。
- offsetHour=-2 - 时间位移。设置更高蜡烛的形成时间。
- NumberOfBar=30 - 更高蜡烛条的数量。
- ColorUp=Silver - 向上蜡烛条的颜色。
- ColorDown=RoyalBlue - 向下蜡烛条的颜色。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7406
i-Cross&Main
指标计算 GBPUSD x USDCHF 的乘积。涂成红色, GBPCHF - 黑色 (在上位图表上价格重复)i-DayOfWeek
指标显示选定的周内日期。