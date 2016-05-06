



以下参数可以调整: TFBar=6 - 更高周期的蜡烛条。

offsetHour=-2 - 时间位移。设置更高蜡烛的形成时间。

NumberOfBar=30 - 更高蜡烛条的数量。

ColorUp=Silver - 向上蜡烛条的颜色。

ColorDown=RoyalBlue - 向下蜡烛条的颜色。

作者: Kim Igor V. aka KimIV指标设计用于在 H1 图表上显示更高时间帧的蜡烛。另外, 也可以显示非标准时间帧的蜡烛: H5, H7 或 H11。向上和向下的柱线填充不同颜色。