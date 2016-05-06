代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

i-BigBarsFromH1 - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский 日本語
显示:
4854
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Kim Igor V. aka KimIV

指标设计用于在 H1 图表上显示更高时间帧的蜡烛。另外, 也可以显示非标准时间帧的蜡烛: H5, H7 或 H11。向上和向下的柱线填充不同颜色。



以下参数可以调整:

  • TFBar=6 - 更高周期的蜡烛条。
  • offsetHour=-2 - 时间位移。设置更高蜡烛的形成时间。
  • NumberOfBar=30 - 更高蜡烛条的数量。
  • ColorUp=Silver - 向上蜡烛条的颜色。
  • ColorDown=RoyalBlue - 向下蜡烛条的颜色。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7406

预测 osc 预测 osc

援引: Jurik 的平滑版本之一。

十字星箭头 十字星箭头

指标查找十字星蜡烛条并在图表上突出它。

i-Cross&amp;Main i-Cross&amp;Main

指标计算 GBPUSD x USDCHF 的乘积。涂成红色, GBPCHF - 黑色 (在上位图表上价格重复)

i-DayOfWeek i-DayOfWeek

指标显示选定的周内日期。