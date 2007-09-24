



В индикаторе можно настроить следующие параметры: TFBar=6 - Период старших свечек.

offsetHour=-2 - Смещение часов. Устанавливает начало формирования старшей свечки.

NumberOfBar=30 - Количество старших свечек.

ColorUp=Silver - Цвет восходящей свечи.

ColorDown=RoyalBlue - Цвет нисходящей свечи.

Автор: Ким Игорь В. aka KimIVИндикатор предназначен для отображения на графике Н1 свечей произвольного старшего таймфрейма. Есть возможность отобразить даже свечи нестандартных ТФ типа H5, H7 или H11. Восходящие и нисходящие свечи окрашиваются разным цветом.