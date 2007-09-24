CodeBaseРазделы
i-BigBarsFromH1 - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор предназначен для отображения на графике Н1 свечей произвольного старшего таймфрейма. Есть возможность отобразить даже свечи нестандартных ТФ типа H5, H7 или H11. Восходящие и нисходящие свечи окрашиваются разным цветом.



В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • TFBar=6 - Период старших свечек.
  • offsetHour=-2 - Смещение часов. Устанавливает начало формирования старшей свечки.
  • NumberOfBar=30 - Количество старших свечек.
  • ColorUp=Silver - Цвет восходящей свечи.
  • ColorDown=RoyalBlue - Цвет нисходящей свечи.

