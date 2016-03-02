無料でロボットをダウンロードする方法を見る
forecast osc - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Nick Bilak
インディケータの討論はこちら
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7405
Doji Arrows
このインディケータは、ドジ・ロウソク足を検索し、色でハイライトします。dayHL_Average
前日に基づいてレベルを形成するインディケータです。
i-BigBarsFromH1
このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。5時間足、7時間足や11時間足などの非標準的な時間軸を使用することが可能です。上昇のローソク足と下降のローソク足は別の色に染められます。i-Cross&Main
インディケータは、GBPUSDとUSDCHFの掛け算を計算します。GBPUSDが青色でハイライトされ、GBPCHFが水色でハイライトされます（上のチャートの値を繰り返す）。