無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
T3_DPO-v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 957
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Ramdass - Conversion only
時間帯フィルタでデトレンダが利用され、「モメント」としてバーの終値が出されます。
時間帯フィルタでデトレンダが利用され、「モメント」としてバーの終値が出されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7371
SUPRESMultiFrame
面白くレベルを描画します。特に短い時間軸の場合です。SuperWoodiesCCI
CCIをベースにしたストラテジーの為のインディケータです。Woodies CCIで取引を行う場合、Woodies CCIのパターンだけ探せなければなりません。
TD Sequential
シーケンシャル（英：Sequential）とは、トーマス・デマークによって開発された自動売買システムです。TDI-2
「トレンド検出指数」(TDI)の更新バージョンです。