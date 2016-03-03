無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TDI-2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Written by Rosh
「トレンド検出指数」(TDI)の更新バージョンです。詳細はこちら
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7373
TD Sequential
シーケンシャル（英：Sequential）とは、トーマス・デマークによって開発された自動売買システムです。T3_DPO-v1
時間帯フィルタでデトレンダが利用され、「モメント」としてバーの終値が出されます。
TD_Points&Lines_mgtd1
デマークのインジケータの改善バージョンです。トレンドラインの描画が更新されました。TMA
三角移動平均線（TMA）です。価格の行の中央に重要な影響が与えられます。実際に、これは平滑単純移動平均線として表示されます。