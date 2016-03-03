無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SuperWoodiesCCI - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者：
duckfu
CCIをベースにしたストラテジーの為のインディケータです。Woodies CCIで取引を行う場合、Woodies CCIのパターンだけ探せなければなりません。
このシステムは、価格のバーで見るシグナル、または他のインディケータと市場を気にしません。これは、現在のある具体的な相場の状態に集中しました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7368
