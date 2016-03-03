コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

SUPRESMultiFrame - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文
ビュー:
1157
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: RD


面白くレベルを描画します。特に短い時間軸の場合です。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7369

SuperWoodiesCCI SuperWoodiesCCI

CCIをベースにしたストラテジーの為のインディケータです。Woodies CCIで取引を行う場合、Woodies CCIのパターンだけ探せなければなりません。

SmPriceBend-T01 SmPriceBend-T01

価格の最初の微分を表すインディケータです。言い換えれば、トレンドの速度と方向のインディケータです。

T3_DPO-v1 T3_DPO-v1

時間帯フィルタでデトレンダが利用され、「モメント」としてバーの終値が出されます。

TD Sequential TD Sequential

シーケンシャル（英：Sequential）とは、トーマス・デマークによって開発された自動売買システムです。