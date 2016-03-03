コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Signal Bars - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文
ビュー:
1713
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Maloma

 このインディケータは、ちっちゃな時間軸から4時間足までトレンドを表示します。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7360

Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle

インディケータSchaff Trend Cycle

STARCBands STARCBands

このインディケータは、ボリンジャー・エンベロープのように移動平均を形成します。

SilverTrend_Signal SilverTrend_Signal

インディケータSilver Trend Signal

StepMA_v6 StepMA_v6

Pabloski取引システムのインジケータです。