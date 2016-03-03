無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SilverTrend_Signal - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1073
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Ramdass - Conversion only
インディケータSilver Trend Signal
インディケータSilver Trend Signal
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7361
Signal Bars
このインディケータは、ちっちゃな時間軸から4時間足までトレンドを表示します。Schaff Trend Cycle
インディケータSchaff Trend Cycle
StepMA_v6
Pabloski取引システムのインジケータです。SmPriceBend-T01
価格の最初の微分を表すインディケータです。言い換えれば、トレンドの速度と方向のインディケータです。