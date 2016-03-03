無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
STARCBands - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1068
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: scorpion
このインディケータは、ボリンジャー・エンベロープのように移動平均を形成します。
このインディケータは、ボリンジャー・エンベロープのように移動平均を形成します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7355
SHI_SilverTrendSig
このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。SATL
（Slow Adaptive Trend Line）は、ローパスフィルタ（LPF)によって形成される遅い適応型トレンドラインを意味します。LPFはノイズや発振周期のより長い市場周期を減衰します。
Schaff Trend Cycle
インディケータSchaff Trend CycleSignal Bars
このインディケータは、ちっちゃな時間軸から4時間足までトレンドを表示します。