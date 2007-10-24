CodeBaseРазделы
Индикаторы

SATL - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 日本語
5491
(9)
Автор: Finware.ru Ltd

(Slow Adaptive Trend Line) – «медленная» адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-2. ФНЧ-2 служит для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний. Читать здесь.





