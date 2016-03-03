Reference Fast Trend Line (RFTL)とは、基準値の早いトレンドラインであり、ナイキスト周波数（Fの 1/2）に等しい遅延分を考慮するエントリー価格へのFATLディジタルフィルタの対応です。

Reference Slow Trend Line (RSTL)とは、基準値の遅いトレンドラインであり、ナイキスト周波数（Fの 1/2）に等しい遅延分を考慮するエントリー価格へのFATLディジタルフィルタの対応です。

パラボリックSARが、トレンド相場で取引するためにウォレス・ウィルだーによって開発されました。このインジケータの制作者のおすすめによると、まず最初にトレンドを判断し、次にPSARを取引の為に使用できます。