作者: Keris2112
抛物线 SAR 也是由 Welles Wilder 开发的, 用于趋势行情。指标的作者建议首先确定趋势, 仅在此之后使用 PSAR 进行趋势交易。
指标在图表上根据趋势放置圆点, 以便利用它跟随。这种系统通常被称为反转系统, 它更常用于确定趋势方向之前放置挂单。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7349
