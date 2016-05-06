作者: Keris2112抛物线 SAR 也是由 Welles Wilder 开发的, 用于趋势行情。指标的作者建议首先确定趋势, 仅在此之后使用 PSAR 进行趋势交易。指标在图表上根据趋势放置圆点, 以便利用它跟随。这种系统通常被称为反转系统, 它更常用于确定趋势方向之前放置挂单。