コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MTF_CCI - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
887
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: 不明

インディケータ MTF CCI.



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7436

Pivot_PP Pivot_PP

インディケータ ^Pivot_PP.

Pivot_ResSup Pivot_ResSup

インディケータ ^Pivot_ResSup

Dinapoli ZZ (ZigZag) Dinapoli ZZ (ZigZag)

インディケータ Dinapoli.

3 MA Cross w_Alert v2 3 MA Cross w_Alert v2

シグナルインディケータ 3 MA Cross w Alert v2.