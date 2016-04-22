CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

StochasticONpricePrice - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
765
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: unbekannt

Eine Version des Stochastic direkt im Hauptchart.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7215

Kazakh Boa Kazakh Boa

ZigZag mit ungewöhnlichen Eigenschaften (geben Sie die zu zeichnende Länge an).

DT-ZigZag-Lauer DT-ZigZag-Lauer

Ein interessanter Versuch, um Ebenen aus ZigZag-Werten zu erzeugen. Dieser Indikator wird dringend empfohlen, für diejenigen, die den Markt nicht "spüren". Der Indikator gibt einen sehr klaren Blick auf den Markt.

^Dyn_Pivot ^Dyn_Pivot

Berechnet die Pivot-Punkte.

ACD_PV ACD_PV

Gehört zu der Pivot-Gruppe.