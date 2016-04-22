ZigZag mit ungewöhnlichen Eigenschaften (geben Sie die zu zeichnende Länge an).

Ein interessanter Versuch, um Ebenen aus ZigZag-Werten zu erzeugen. Dieser Indikator wird dringend empfohlen, für diejenigen, die den Markt nicht "spüren". Der Indikator gibt einen sehr klaren Blick auf den Markt.