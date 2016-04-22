Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
StochasticONpricePrice - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 765
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: unbekannt
Eine Version des Stochastic direkt im Hauptchart.
Eine Version des Stochastic direkt im Hauptchart.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7215
Kazakh Boa
ZigZag mit ungewöhnlichen Eigenschaften (geben Sie die zu zeichnende Länge an).DT-ZigZag-Lauer
Ein interessanter Versuch, um Ebenen aus ZigZag-Werten zu erzeugen. Dieser Indikator wird dringend empfohlen, für diejenigen, die den Markt nicht "spüren". Der Indikator gibt einen sehr klaren Blick auf den Markt.
^Dyn_Pivot
Berechnet die Pivot-Punkte.ACD_PV
Gehört zu der Pivot-Gruppe.