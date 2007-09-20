CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

4 Period MA - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3777
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Указывает число периодов для расчета усредненной линии индикатора.


4 Period MA



4MAs Trend 4MAs Trend

Индикатор 4MAs Trend.

4Period_RSI_Arrows 4Period_RSI_Arrows

Индикатор 4Period RSI Arrows

Digital PCCI filter Digital PCCI filter

Индикатор Digital PCCI filter

Rsx Rsx

Индикатор Rsx