EMAはとても優秀な移動平均だと思います。しかし取引が活発な時間帯と、そうではない時間帯で同じ重みで変化します。そこで、更新回数により重みが変化するEMAを作成しました。
・図 EMA(21) 赤 とTickVolumeEma（緑） 加速方向のみFalse
Tickの更新回数によりEMAの重みを変化させることでトレンド方向や取引タイミングを計測することを目的にしています。標準のEMAに対してTickVolumeEmaが上回っていて、なおかつ価格が上昇しているときは勢いをもって価格が上昇しています。 EMAがTickVolumeEMAを追い越すと勢いが低下し始めています。
よりトレンド測定に使いやすいように、EMAの変化を加速方向のみに限定した設定が可能です。
・図 EMA(21) 赤 とTickVolumeEma（緑） 加速方向のみTrue
詳細は、私のブログ MT4開発日記の下記の記事をご覧ください。EAバックテストでの検証も含めて記載しています。
[ＭＴ４インジケータ]TickEMA EMAの反応を取引の活発さによって変動する。
http://mt4program.blogspot.com/2016/01/tickema-ema.html
