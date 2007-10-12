CodeBaseРазделы
Индикаторы

Diapazon - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5225
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: mandorr

Индикатор, показывающий диапазоны. Полезен для визуального представления различных «зон».



