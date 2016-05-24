無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TrendValue - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1020
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Ivan Kornilov
NRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）として作られたトレンドインディケータ。
このインディケータは非常に柔軟です。それは市場終了シグナルを受信するなどの異なるタスクのために構成することができ、他のインディケータシグナルとの組み合わせも可能です。トレンドに反して注文を出すのを防ぐのに役立ちます。МАの交差またはMACDの前にシグナルが生成されます。
インディケータではATRテクニカル指標の値が使用されています。すなわち、それはもみ合い相場でより鋭くなるので、市場が急激にもみ合い相場を離れるかブレイクアウトが発生したときに非常に便利です。インディケータは、デフォルトで5分に設定されています。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年2月25日にmql4.comでのコードベースで公開されました。入力パラメータ：
- period - 移動平均期間
- shiftPercent - 百分率でのインディケータの水平方向のシフト
- ATRPeriod - ATRインディケータの期間
- ATRSensitivity - ATRシフトの感度
- shift - バーでのインディケータの水平方向のシフト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/606
