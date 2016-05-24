TrendValue

実際の著者：

Ivan Kornilov

NRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）として作られたトレンドインディケータ。



このインディケータは非常に柔軟です。それは市場終了シグナルを受信するなどの異なるタスクのために構成することができ、他のインディケータシグナルとの組み合わせも可能です。トレンドに反して注文を出すのを防ぐのに役立ちます。МАの交差またはMACDの前にシグナルが生成されます。



インディケータではATRテクニカル指標の値が使用されています。すなわち、それはもみ合い相場でより鋭くなるので、市場が急激にもみ合い相場を離れるかブレイクアウトが発生したときに非常に便利です。インディケータは、デフォルトで5分に設定されています。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年2月25日にmql4.comでのコードベースで公開されました。