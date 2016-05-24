コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZigZag NK FiboFan - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1383
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

最後の2トップのフィボファンを構築することを可能にするジグザグ。

ZigZag NK FiboFan

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/607

TrendValue TrendValue

NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)として作られたトレンドインディケータ。

マレー数学FixPeriod マレー数学FixPeriod

すべてのバーでの計算と可能性を持つマレーラインは、ラインの計算のための時間枠を選択します。

JFatl HTF JFatl HTF

大きい時間枠の値を小さい時間枠で表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。

JFatl HTF Baby JFatl HTF Baby

大きい時間枠の値を小さい時間枠で最小化して表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。