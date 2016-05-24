無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag NK FiboFan - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1383
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
最後の2トップのフィボファンを構築することを可能にするジグザグ。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/607
TrendValue
NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)として作られたトレンドインディケータ。マレー数学FixPeriod
すべてのバーでの計算と可能性を持つマレーラインは、ラインの計算のための時間枠を選択します。
JFatl HTF
大きい時間枠の値を小さい時間枠で表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。JFatl HTF Baby
大きい時間枠の値を小さい時間枠で最小化して表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。