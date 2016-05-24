コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SuperTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

MetaTrader 5のためのSuperTrendインディケータ。

このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで公開されました。

DRAW_FILLINGは「Show_Filling」入力で使用することができます。

Show_Filling=false:
SuperTrendインディケータ

Show_Filling=true (DRAW_FILLING):

DRAW_FILLING描画スタイルを持ったSuperTrendインディケータ

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/576

