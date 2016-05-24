Value Chartsは、トレンド除去価格の両極値を使用して買われ過ぎと売られ過ぎの状態を示すトレンド除去価格インディケータです。

このインジケータは現在のチャート時間枠とより高い時間軸においたJJRSXオシレータとXMA移動平均のシグナルを比較に基づいています。