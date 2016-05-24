無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5のためのSuperTrendインディケータ。
このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで公開されました。
DRAW_FILLINGは「Show_Filling」入力で使用することができます。
Show_Filling=false:
Show_Filling=true (DRAW_FILLING):
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/576
