Indicateur Forex Sessions



L'indicateur met en évidence les sessions du marché des changes





L'indicateur prend en compte les heures de trading locales de 8h00 à 17h00 sur chaque marché Forex, sauf à Sydney où elles sont de 7h00 à 16h00 ou de 9h00 à 18h00.

Caractéristiques :

Dessinez des rectangles de couleur pour les sessions du marché des changes (Sydney, Tokyo, Londres, New York).

Heures de session précises sur les paires de devises et les graphiques de l'or (le trading des paires de devises commence à 17:00 NY. L'or commence une heure plus tard).

L'indicateur respecte le décalage GMT + l'heure d'été pour le serveur du courtier, ainsi que pour les fuseaux horaires.

Les calculs de l'heure de l'indicateur sont effectués à l'aide de labibliothèque TimeZoneInfo.

Horloge supplémentaire du courtier (dans le coin inférieur gauche) avec quelques informations utiles :

- heure du serveur

- décalage GMT du courtier

- Le temps restant jusqu'au week-end (vous pouvez donc fermer les transactions en cours ou éviter d'en ouvrir de nouvelles avant le week-end).

- L'état de la synchronisation de l'heure de l'ordinateur local. Un conseil pour vérifier https://time.is/ si l'heure de l'ordinateur n'est pas synchronisée.

Déplacer le pointeur de la souris sur une barre de graphique tout en appuyant sur la touche 'Ctrl' : le numéro et l'heure de la barre (et les heures correspondantes sur les principaux marchés Forex) seront écrits dans la fenêtre du graphique pour le débogage.

Paramètres d'entrée :





Paramètre : "Load XAUUSD symbol for estimation of the server's TZ/DST" (Charger le symbole XAUUSD pour estimer l'heure du serveur) Par défaut, l'indicateur recherchera et chargera le symbole XAUUSD pour estimer le décalage horaire du serveur. XAUUSD peut fournir des résultats plus fiables (en particulier pour les courtiers qui suivent le calendrier de l'heure d'été de l'UE ) pendant les semaines où les horaires de l'heure d'été des États-Unis et de l'heure d'hiver de l'UE ne sont pas synchronisés (mars et fin octobre). En option, si votre courtier suit l'horaire de l'heure d'été des États-Unis, ou pas d'horaire du tout, l'utilisation du symbole graphique est également possible. Réglez ce paramètre sur "false" pour utiliser le symbole du graphique actuel au lieu de XAUUSD. Pour déterminer l'horaire d'été (DST) de votre courtier, vous pouvez utiliser le script suivant : https://www.mql5.com/fr/code/48650 Remarque: Le fait que XAUUSD commence une heure après Forex a pour effet secondaire que les changements d'heure d'été se produiront une heure plus tard (uniquement dans le testeur de stratégie, et non dans le mode normal).





Fonctionnalité bonus : En déplaçant le pointeur de la souris sur une barre de graphique pendant que la touche 'Ctrl' est pressée le numéro de barre # et son heure (et les heures correspondantes sur les principaux marchés Forex) seront écrits dans la fenêtre du graphique pour le débogage. Ensuite, pour supprimer les informations de débogage du graphique, il suffit de cliquer avec la souris n'importe où sur le graphique (sans appuyer sur la touche 'Ctrl').



Autres indicateurs de session de marché :

Sessions_de_marché i-Sessions Sessions de trading ouvertes - fermées Identification des sessions du marché Forex

Tous les indicateurs ci-dessus (et presque tous les autres indicateurs de la base de code) utilisent des décalages fixes codés en dur pour les fuseaux horaires et ne prennent pas en compte l'heure d'été sur le serveur du courtier ou les fuseaux horaires. C'est tout simplement inexact car les heures de session changent au cours de l'année, soit parce que 1) le courtier change son fuseau horaire pour l'heure d'été, soit parce qu'un ou plusieurs des principaux marchés du forex changent leur fuseau horaire pour l'heure d'hiver.







AVIS: Il a été confirmé que l'indicateur fonctionne sur la liste suivante de courtiers (ayant des horaires de trading différents, des décalages GMT et des horaires d'été de l'heure d'été) :

Admirals Markets FxPro RannForex EXNESS FXOpen IC Markets Octa Markets Tickmill XM Global





L'indicateur devrait également fonctionner correctement sur d'autres courtiers.





Note sur la compatibilité avec le testeur de stratégie

Pendant les tests dans le testeur de stratégie,TimeGMT() est toujours égal àTimeTradeServer() l'heure simulée du serveur.

La bibliothèque TimeZoneInfo estime les heures correctes dans les fuseaux horaires sur la base du "vrai" GMT par l'analyse de l'historique des cotations H1, et non sur la base de l'heure renvoyée par l'appel à la fonction TimeGMT intégrée.

Si le paramètre d'entrée "Load XAUUSD symbol for estimation of the server's TZ/DST" est réglé sur TRUE : alors les changements dst peuvent se produire une heure plus tard dans le testeur de stratégie.



