







Parametre: "Sunucunun TZ/DST tahmini için XAUUSD sembolünü yükle"

Varsayılan olarak gösterge, sunucunun saat dilimi ofsetinin tahmini için XAUUSD sembolünü arayacak ve yükleyecektir. XAUUSD, ABD DST ve AB DST programlarının senkronize olmadığı haftalarda (Mart ve Ekim sonu) daha güvenilir sonuçlar sağlayabilir (özellikle AB DST programını takip eden brokerler için). İsteğe bağlı olarak, aracınız ABD DST programını takip ediyorsa veya hiç program yoksa, grafik sembolünü kullanmak da iyidir. XAUUSD yerine mevcut grafiğin sembolünü kullanmak için bu parametreyi 'false' olarak ayarlayın.

Brokerinizin gün ışığı (DST) programını belirlemek için bu komut dosyasını kullanabilirsiniz https://www.mql5.com/tr/code/48650

Not:

XAUUSD'nin Forex'ten bir saat sonra başlamasının bir yan etkisi olarak, dst anahtarları bir saat sonra gerçekleşecektir (normal modda değil, yalnızca strateji test cihazında).