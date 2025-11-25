コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

水平トレンドライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインディケータは、トレンドラインの2つ目の基準点(デフォルトではチャートの右側)の価格座標を変更することで、指定された(色とスタイルによる)「トレンドライン」オブジェクトを水平にします。


    MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/48745

