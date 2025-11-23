無料でロボットをダウンロードする方法を見る
YY_Cross_2_Ma - MetaTrader 5のためのエキスパート
2本の移動平均線のクロスオーバー 戦略は、金融市場で最も一般的な取引戦略の1つです。これは、2本の移動平均線（通常は長期と短期）を使用し、その交点に基づいてポジショ ンにエントリーするシグナルを出すことに基づいています。
- 移動平均の期間の選択： トレーダーは移動平均の期間を2つ選択する。例えば、50日移動平均線と200日移動平均線である。
- シグナルの定義： 短期移動平均線（例えば50日）が長期移動平均線（例えば200日）を下から上へ横切るとき、これは上昇トレンドの始まりを示す可能性があるため、買いシグナル（ロングポジション）と考えることができる。逆に、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上へクロスした場合 は、売りシグナル（ショートポジション）と考えられます。
- リスク管理とストップロス・レベル： トレーダーは、リスク管理のためにストップロス注文を導入す ることも検討できます。例えば、不利な値動きがあった場合に大きな損失から守るために、ストップロスを現在価格の一定割合に設定することができます。
