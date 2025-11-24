Forex Sessions Indikator



Hebt die Forex Market Sessions hervor





Der Indikator geht von lokalen Handelszeiten von 8:00 - 17:00 Uhr in jedem Devisenmarkt aus, außer in Sydney von 7:00 - 16:00 Uhr oder 9:00 - 18:00 Uhr.

Funktionen:

Zeichnen Sie farbige Rechtecke für die Devisenmarktsitzungen (Sydney, Tokio, London, New York).

Genaue Sitzungszeiten auf Forex-Paar- und Gold-Charts (der Handel mit Forex-Paaren beginnt um 17:00 Uhr NY, Gold beginnt eine Stunde später).

Der Indikator berücksichtigt den GMT-Offset + Sommerzeit für den Server des Brokers und auch für die Zeitzonen.

Die Zeitberechnungen des Indikators werden mit derTimeZoneInfo-Bibliothek durchgeführt.

Zusätzliche Uhr des Brokers (in der linken unteren Ecke) mit einigen nützlichen Informationen:

- Serverzeit

- GMT-Offset des Brokers

- Verbleibende Zeit bis zum Wochenende (so können Sie offene Geschäfte schließen oder neue vor dem Wochenende nicht mehr eröffnen).

- Der Status der Zeitsynchronisation des lokalen Computers. Ein Hinweis, https://time.is/ zu überprüfen, wenn die PC-Zeit nicht synchronisiert ist.

Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Chart-Balken, während Sie die 'Strg'-Taste gedrückt halten: die Balken-Nummer und die Zeit (und die entsprechenden Zeiten in den wichtigsten Forex-Märkten) werden zur Fehlersuche in das Chart-Fenster geschrieben.

Eingabeparameter:





Parameter: "XAUUSD-Symbol für die Schätzung der TZ/DST des Servers laden" Standardmäßig sucht und lädt der Indikator das XAUUSD-Symbol für die Schätzung der Zeitzonenverschiebung des Servers. XAUUSD kann in Wochen, in denen die US-Sommerzeit und die EU-Sommerzeit nicht übereinstimmen (März und Ende Oktober), zuverlässigere Ergebnisse liefern (insbesondere für Broker, die der EU-Sommerzeit folgen). Wenn sich Ihr Broker an die US-Sommerzeit oder gar nicht an die EU-Sommerzeit hält, ist die Verwendung des Diagrammsymbols ebenfalls möglich. Setzen Sie diesen Parameter auf 'false', um das Symbol des aktuellen Charts anstelle von XAUUSD zu verwenden. Um die Sommerzeit Ihres Brokers zu ermitteln, können Sie dieses Skript verwenden: https://www.mql5.com/de/code/48650 Anmerkung: Als Nebeneffekt, dass XAUUSD eine Stunde nach Forex beginnt, wird die Sommerzeitumstellung eine Stunde später erfolgen (nur im Strategietester, nicht im normalen Modus).





Bonus-Feature: Wenn Sie den Mauszeiger bei gedrückter 'Strg'-Taste auf einen Chartbalken bewegen wird die Nummer des Balkens und seine Zeit (und die entsprechenden Zeiten in den wichtigsten Forex-Märkten) in das Chart-Fenster zur Fehlersuche geschrieben. Um die Debug-Informationen aus dem Chart zu löschen, klicken Sie einfach mit der Maus auf eine beliebige Stelle des Charts (ohne die Strg-Taste zu drücken).



Andere Indikatoren für Marktsitzungen:

Alle oben genannten Indikatoren (und fast alle anderen Indikatoren in der Codebasis) verwenden hartkodierte feste Offsets für Zeitzonen und berücksichtigen nicht die Sommerzeit auf dem Server des Brokers oder die Zeitzonen. Dies ist einfach ungenau, da sich die Sitzungszeiten im Laufe des Jahres ändern, entweder weil 1) der Broker seine Zeitzone auf Sommerzeit umstellt oder 2) einer oder mehrere der großen Devisenmärkte seine Zeitzone auf Sommerzeit umstellen.







HINWEIS: Es wurde bestätigt, dass der Indikator bei den folgenden Brokern funktioniert (die unterschiedliche Handelszeiten, GMT-Offsets und Sommerzeitpläne haben):

Admirals Markets FxPro RannForex EXNESS FXOpen IC-Märkte Octa-Märkte Tickmill XM Global





Der Indikator sollte auch bei anderen Brokern korrekt funktionieren.





Hinweis zur Kompatibilität mit dem Strategietester

Während der Tests im Strategietester ist TimeGMT() immer gleich der simulierten Serverzeit vonTimeTradeServer().

Die TimeZoneInfo-Bibliothek schätzt die richtigen Zeiten in den Zeitzonen auf der Grundlage der "wahren" GMT durch Analyse der H1-Kurs-Historie und nicht auf der Grundlage der Zeit, die durch den Aufruf der integrierten TimeGMT-Funktion zurückgegeben wird.

Wenn der Eingangsparameter "Load XAUUSD symbol for estimation of the server's TZ/DST" auf TRUE gesetzt ist: dann kann der Wechsel der Zeitzone im Strategietester eine Stunde später erfolgen.



