ポケットに対して
Artyom Trishkin
ビュー:
22
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Scripts\Objects\
ObjectCreate.mq5 (149.7 KB) ビュー
このスクリプトは、MetaTrader 5の標準グラフィカルオブジェクトのほぼ全セットの作成を実演します。ObjectCreate()関数と、座標、サイズ、フォント、色、追加パラメータを含むオブジェクトプロパティを設定する関連メソッドを素早く視覚的にテストすることを目的としています。

アクティブなチャート上で起動すると、スクリプトは自動的に以前に作成したオブジェクトを削除し、設定で選択したグラフィカルオブジェクトタイプの新しいインスタンスを作成します。
追加で作成したオブジェクトはハイライト表示され、参照ポイントや位置をすぐに調整することができます。

  • InpObjectToCreate入力パラメータを介した任意の標準タイプの選択がサポートされています（垂直/水平線、チャンネル、ギャンとフィボナッチツール、エリオット波、任意のグラフィカルラベル、GUI要素など）。
  • タイムスタンプ、価格水準、傾斜角度、方向、スケール、テキスト、画像ファイル、サイズ、色、その他のプロパティなど、必要なすべての属性を設定できる個別の作成関数が各オブジェクトに用意されています。
  • 補助手続きSetObjectDatePrice()とSetObjectCoordinates()は、チャートの価格/時間空間とピクセル空間における座標の取り扱いを簡単にします。
  • GetChartExtremums()関数とGetTime()関数は、チャートの可視部分に基づく時間座標と価格座標の自動選択を提供し、ユーザーを手動データ入力から解放します。
  • このデモには、ボタン、入力フィールド、グラフィカル・ラベルとテキスト、チャート・オブジェクト、ビットマップなどのユーザー・インターフェース・オブジェクトの作成が含まれています。

このスクリプトは、グラフィカル・プリミティブを扱う際のトレーニング・サンプルとして有用であり、独自のビジュアライゼーション・ツールや、グラフのマークアップ、ターミナル内での柔軟なユーザー・インターフェースの作成の基礎となります。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/65311

