無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
グラフィカル・オブジェクトを作成するための関数例を含むスクリプト - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 22
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、MetaTrader 5の標準グラフィカルオブジェクトのほぼ全セットの作成を実演します。ObjectCreate()関数と、座標、サイズ、フォント、色、追加パラメータを含むオブジェクトプロパティを設定する関連メソッドを素早く視覚的にテストすることを目的としています。
アクティブなチャート上で起動すると、スクリプトは自動的に以前に作成したオブジェクトを削除し、設定で選択したグラフィカルオブジェクトタイプの新しいインスタンスを作成します。
追加で作成したオブジェクトはハイライト表示され、参照ポイントや位置をすぐに調整することができます。
- InpObjectToCreate入力パラメータを介した任意の標準タイプの選択がサポートされています（垂直/水平線、チャンネル、ギャンとフィボナッチツール、エリオット波、任意のグラフィカルラベル、GUI要素など）。
- タイムスタンプ、価格水準、傾斜角度、方向、スケール、テキスト、画像ファイル、サイズ、色、その他のプロパティなど、必要なすべての属性を設定できる個別の作成関数が各オブジェクトに用意されています。
- 補助手続きSetObjectDatePrice()とSetObjectCoordinates()は、チャートの価格/時間空間とピクセル空間における座標の取り扱いを簡単にします。
- GetChartExtremums()関数とGetTime()関数は、チャートの可視部分に基づく時間座標と価格座標の自動選択を提供し、ユーザーを手動データ入力から解放します。
- このデモには、ボタン、入力フィールド、グラフィカル・ラベルとテキスト、チャート・オブジェクト、ビットマップなどのユーザー・インターフェース・オブジェクトの作成が含まれています。
このスクリプトは、グラフィカル・プリミティブを扱う際のトレーニング・サンプルとして有用であり、独自のビジュアライゼーション・ツールや、グラフのマークアップ、ターミナル内での柔軟なユーザー・インターフェースの作成の基礎となります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/65311
iForexSessions
外国為替市場セッション（シドニー、東京、ロンドン、ニューヨーク）のハイライト。シンプル_セッション_価格変更
最も単純なインジケーターで、現在のシンボルに取引セッション開始時か らの価格の変化を%で表示する。
水平トレンドライン
MT5版インジケーター https://www.mql5.com/ru/code/25465Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。