最も単純なインジケータで、現在のシンボルに取引セッション開始時か らの価格の変化を%で表示する。現 在 の 価 格 が 取 引 開 始 値 段 か ら 上 昇 し て い る 場 合 は 、正 の 値 を 示 し 、下 降 し て い る 場 合 は 負 の 値 を 示 し ま す 。インジケータは、現在のシンボルの価格チャートの右下に表示されます。







