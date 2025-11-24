Evidenzia le sessioni del mercato Forex

L'indicatore presuppone un orario di contrattazione locale dalle 8:00 alle 17:00 in ogni mercato Forex, tranne che a Sydney, dove l'orario è dalle 7:00 alle 16:00 o dalle 9:00 alle 18:00.

Disegnare rettangoli colorati per le sessioni del mercato Forex (Sydney, Tokyo, Londra, New York).

Orari precisi delle sessioni sui grafici delle coppie Forex e dell'oro (il trading delle coppie Forex inizia alle 17:00 di New York, mentre l'oro inizia un'ora dopo).

L'indicatore rispetta l'offset GMT + l'ora legale per il server del broker e anche per i fusi orari.

I calcoli dell'ora dell'indicatore vengono eseguiti utilizzando lalibreria TimeZoneInfo.

Orologio aggiuntivo del broker (nell'angolo inferiore sinistro) con alcune informazioni utili:

- ora del server

- offset GMT del broker

- Tempo rimanente fino al fine settimana (in modo da poter chiudere le operazioni aperte o evitare di aprirne di nuove prima del fine settimana).

- Lo stato di sincronizzazione dell'ora del computer locale. Un suggerimento per controllare https://time.is/ se l'ora del computer non è sincronizzata.

Spostando il puntatore del mouse su una barra del grafico mentre si preme il tasto 'Ctrl', il numero e l'ora della barra (e gli orari corrispondenti nei principali mercati Forex) verranno scritti nella finestra del grafico per il debug.





Parametro: "Carica il simbolo XAUUSD per stimare il TZ/DST del server". Per impostazione predefinita, l'indicatore cercherà e caricherà il simbolo XAUUSD per stimare l'offset del fuso orario del server. XAUUSD può fornire risultati più affidabili (soprattutto per i broker che seguono l'orario DST dell'UE ) nelle settimane in cui gli orari DST degli Stati Uniti e DST dell'UE non sono sincronizzati (marzo e fine ottobre). Se il vostro broker segue l'orario DST degli Stati Uniti o non lo segue affatto, va bene anche l'utilizzo del simbolo del grafico. Impostate questo parametro su 'false' per utilizzare il simbolo del grafico corrente, invece di XAUUSD. Per determinare l'orario diurno (DST) del vostro broker, potete utilizzare questo script https://www.mql5.com/it/code/48650. Nota: Come effetto collaterale del fatto che XAUUSD inizia un'ora dopo il Forex, il cambio di DST avverrà un'ora dopo (solo nel tester della strategia e non nella modalità normale).













Caratteristica bonus: spostando il puntatore del mouse su una barra del grafico mentre è premuto il tasto 'Ctrl', si possono visualizzare il numero della barra # e il suo orario (il tempo).

il numero della barra # e la sua ora (e gli orari corrispondenti nei principali mercati Forex) saranno scritti nella finestra del grafico per il debug. Per eliminare le informazioni di debug dal grafico, è sufficiente fare clic con il mouse su un punto qualsiasi del grafico (senza premere il tasto 'Ctrl').







Altri indicatori di sessione di mercato:



Sessioni_di_mercato

i-Sessioni

Sessioni di trading Apertura - Chiusura

Identificazione delle sessioni del mercato Forex





Tutti gli indicatori di cui sopra (e quasi tutti gli altri indicatori presenti nel codice) utilizzano offset fissi codificati per i fusi orari e non tengono conto del DST sul server del broker o dei fusi orari. Questo non è corretto perché gli orari delle sessioni cambiano nel corso dell'anno, a causa 1) del cambio di fuso orario del broker o 2) del cambio di fuso orario di uno o più dei principali mercati forex.



