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iForexSessions - MetaTrader 5脚本

amrali
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外汇交易时段指标

突出显示外汇市场时段

该指标假定每个外汇市场的当地 "挂钟 "交易时间为上午 8:00 - 下午 5:00（悉尼除外），即上午 7:00 - 下午 4:00 或上午 9:00 - 下午 6:00。

功能

为外汇市场时段（悉尼、东京、伦敦、纽约）绘制彩色矩形。

在外汇货币对和黄金图表上显示准确的时段时间（外汇货币对交易从纽约时间 17:00 开始，黄金则晚一小时）。

该指标遵守经纪商服务器的格林尼治标准时间偏移+夏令时以及时区。

指标的时间计算使用TimeZoneInfo 库 进行。

附加的经纪商时钟（左下角）包含一些有用信息：

- 服务器时间

- 经纪商格林威治标准时间偏移

- 周末前的剩余时间（以便在周末前关闭未结交易或跳过开立新交易）。

- 本地计算机的时间同步状态。如果电脑时间不同步，提示您检查https://time.is/


在按下 "Ctrl "键的同时，在图表柱形图上移动鼠标指针：柱形图编号和时间（以及主要外汇市场的相应时间）将被写入图表窗口，以便调试。

输入参数：



参数"加载 XAUUSD 符号以估算服务器的 TZ/DST

默认情况下，指标将搜索并加载 XAUUSD 符号，以估算服务器的时区偏移。 在美国夏令时和欧盟 夏令时不同步的几周（3 月和 10 月末），XAUUSD 可以提供更可靠的结果（特别是对于遵循欧盟 夏令时时间表的经纪商）。如果您的经纪商遵循美国夏令时时间表或根本不遵循时间表，也可以选择使用图表符号。将此参数设置为 "false "可使用当前图表的符号，而不是 XAUUSD。

要确定经纪商的夏令时（DST）时间表，可使用以下脚本 https://www.mql5.com/zh/code/48650

注意

由于 XAUUSD 比 Forex 晚开始一小时，因此夏令时切换会晚一小时（仅在策略测试器中，而非正常模式下）。




额外功能： 按住 "Ctrl "键的同时，将鼠标指针移至图表条形图上

条形图编号 # 及其时间（以及主要外汇市场的相应时间）将被写入图表窗口，以便调试。

然后，要删除图表中的调试信息，只需单击图表上的任意位置（不按 "Ctrl "键）即可。


其他市场时段指标：

市场会话

i-Sessions

交易时段开盘 - 收盘

外汇市场时段识别


上述所有指标（以及代码库中几乎所有其他指标）都使用硬编码的固定时区偏移，它们不考虑经纪商服务器上的 DST 或时区。简单地说，这是不准确的，因为会话时间在一年中确实会发生变化，原因可能是：1）经纪商将其时区切换为 DST，或者 2）一个或多个主要外汇市场改变了其时区的 DST。



    注意：经确认，该指标可在以下经纪商列表中运行（具有不同的交易时间表、格林尼治标准时间偏移和夏季 DST 时间表）：

    1. 海军上将市场
    2. FxPro
    3. RannForex
    4. EXNESS
    5. FXOpen
    6. IC 市场
    7. Octa Markets
    8. Tickmill
    9. XM Global

    该指标也可以在其他经纪商上正常工作。


    关于与策略测试器兼容性的说明

    在策略测试器测试期间，TimeGM T () 始终等于TimeTradeServer() 模拟 服务器时间。

    TimeZoneInfo 库通过分析 H1 报价历史记录，根据 "真实 "GMT 而不是调用内置 TimeGMT 函数返回的时间来估算时区的正确时间。

    如果输入参数 "加载 XAUUSD 符号以估算服务器的 TZ/DST "设置为 "true"：那么在策略测试器中，dst 切换可能会晚于一小时。


    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/48842

    简单会话价格更改 简单会话价格更改

    最简单的指标，显示当前符号自交易时段开盘以来的价格变化百分比。

    YY_Cross_2_Ma YY_Cross_2_Ma

    两条移动平均线交叉策略是金融市场最常见的交易策略之一。它的基础是使用两条移动平均线（通常是长期和短期移动平均线），并根据它们的交叉发出进场信号。

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    该脚本提供了一套用于创建所有标准图形对象的函数，供您在开发过程中使用。脚本中提供的函数可以 "按原样 "使用，也可以根据您的要求进行修改。

    水平趋势线 水平趋势线

    MT5 版指标 https://www.mql5.com/ru/code/25465