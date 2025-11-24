加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
外汇交易时段指标
该指标假定每个外汇市场的当地 "挂钟 "交易时间为上午 8:00 - 下午 5:00（悉尼除外），即上午 7:00 - 下午 4:00 或上午 9:00 - 下午 6:00。
功能
为外汇市场时段（悉尼、东京、伦敦、纽约）绘制彩色矩形。
在外汇货币对和黄金图表上显示准确的时段时间（外汇货币对交易从纽约时间 17:00 开始，黄金则晚一小时）。
该指标遵守经纪商服务器的格林尼治标准时间偏移+夏令时以及时区。
指标的时间计算使用TimeZoneInfo 库 进行。
附加的经纪商时钟（左下角）包含一些有用信息：
- 服务器时间
- 经纪商格林威治标准时间偏移
- 周末前的剩余时间（以便在周末前关闭未结交易或跳过开立新交易）。
- 本地计算机的时间同步状态。如果电脑时间不同步，提示您检查https://time.is/。
在按下 "Ctrl "键的同时，在图表柱形图上移动鼠标指针：柱形图编号和时间（以及主要外汇市场的相应时间）将被写入图表窗口，以便调试。
输入参数：
参数"加载 XAUUSD 符号以估算服务器的 TZ/DST
默认情况下，指标将搜索并加载 XAUUSD 符号，以估算服务器的时区偏移。 在美国夏令时和欧盟 夏令时不同步的几周（3 月和 10 月末），XAUUSD 可以提供更可靠的结果（特别是对于遵循欧盟 夏令时时间表的经纪商）。如果您的经纪商遵循美国夏令时时间表或根本不遵循时间表，也可以选择使用图表符号。将此参数设置为 "false "可使用当前图表的符号，而不是 XAUUSD。
要确定经纪商的夏令时（DST）时间表，可使用以下脚本 https://www.mql5.com/zh/code/48650
注意：
由于 XAUUSD 比 Forex 晚开始一小时，因此夏令时切换会晚一小时（仅在策略测试器中，而非正常模式下）。
额外功能： 按住 "Ctrl "键的同时，将鼠标指针移至图表条形图上
其他市场时段指标：
上述所有指标（以及代码库中几乎所有其他指标）都使用硬编码的固定时区偏移，它们不考虑经纪商服务器上的 DST 或时区。简单地说，这是不准确的，因为会话时间在一年中确实会发生变化，原因可能是：1）经纪商将其时区切换为 DST，或者 2）一个或多个主要外汇市场改变了其时区的 DST。
注意：经确认，该指标可在以下经纪商列表中运行（具有不同的交易时间表、格林尼治标准时间偏移和夏季 DST 时间表）：
- 海军上将市场
- FxPro
- RannForex
- EXNESS
- FXOpen
- IC 市场
- Octa Markets
- Tickmill
- XM Global
该指标也可以在其他经纪商上正常工作。
关于与策略测试器兼容性的说明
在策略测试器测试期间，TimeGM T () 始终等于TimeTradeServer() 模拟 服务器时间。
TimeZoneInfo 库通过分析 H1 报价历史记录，根据 "真实 "GMT 而不是调用内置 TimeGMT 函数返回的时间来估算时区的正确时间。
如果输入参数 "加载 XAUUSD 符号以估算服务器的 TZ/DST "设置为 "true"：那么在策略测试器中，dst 切换可能会晚于一小时。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48842
最简单的指标，显示当前符号自交易时段开盘以来的价格变化百分比。YY_Cross_2_Ma
两条移动平均线交叉策略是金融市场最常见的交易策略之一。它的基础是使用两条移动平均线（通常是长期和短期移动平均线），并根据它们的交叉发出进场信号。
该脚本提供了一套用于创建所有标准图形对象的函数，供您在开发过程中使用。脚本中提供的函数可以 "按原样 "使用，也可以根据您的要求进行修改。水平趋势线
MT5 版指标 https://www.mql5.com/ru/code/25465