







参数"加载 XAUUSD 符号以估算服务器的 TZ/DST

默认情况下，指标将搜索并加载 XAUUSD 符号，以估算服务器的时区偏移。 在美国夏令时和 欧盟 夏令时不同步的几周（3 月和 10 月末），XAUUSD 可以提供更可靠的结果（特别是对于遵循 欧盟 夏令时时间表的经纪商）。如果您的经纪商遵循美国夏令时时间表或根本不遵循时间表，也可以选择使用图表符号。将此参数设置为 "false "可使用当前图表的符号，而不是 XAUUSD。

要确定经纪商的夏令时（DST）时间表，可使用以下脚本 https://www.mql5.com/zh/code/48650

注意：

由于 XAUUSD 比 Forex 晚开始一小时，因此夏令时切换会晚一小时（仅在策略测试器中，而非正常模式下）。