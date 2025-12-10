EAToMath ライブラリの代替https://www.mql5.com/ja/code/61283

リアルティックモードでティックを記録し、記録されたティックごとにストラテジーを呼び出す数学モードでそれらを読み込みます。

作成理由: MQ テスターは、オプティマイザーを実行するたびに、各エージェントにティックデータファイルを書き込みます。私は、36のエージェントが1つのツールとテスト期間のためにそれぞれ10GBを書き込んでおり、480GBのドライブに合計360GBを書き込んでいます。このプロセスには、各最適化の前に約1時間かかります。一般的なSSDの寿命は500～1000回の書き込みサイクルです。360GBを毎回書き換えるのでは、リソースがあっという間に枯渇してしまいます。このライブラリは1つのファイルだけを書き込み、36のエージェントはこの1つのファイルからデータを読み込む。

この問題は、fxsaber(EAToMathの作者)と同時に調査し、それぞれ独自のバージョンを作成しました。



取引操作には MT4Orders ライブラリを使用しますhttps://www.mql5.com/ja/code/16006

バーチャル取引には Virtual ライブラリを使用する必要がありますhttps://www.mql5.com/ja/code/22577

取引結果を表示するには MT4Orders QuickReporthttps://www.mql5.com/ja/code/47816 または Report

ティックを圧縮するには TickCompressorhttps://www.mql5.com/ja/code/66201

不要と思われるティックを削除するには Control_Trade_Sessions ライブラリhttps://www.mql5.com/ja/code/48059 を接続します。例えば、気配値セッションが取引セッションより大きい場合などです。また、すべてのティックが使用されている場合、つまりセッションが一致している場合は削除することができます。







EAToMathとの違い：

長所：

短所

BidAskのスピードはEAToMathに匹敵する。他のバージョンは、より多くのデータを含んでいるか、ZIP圧縮を追加しているため、より遅い。



使用上の特徴

標準関数Symbol()、Digits() (=4)、Point()(=0.0001)はストラテジーの中では使えません。これらの代わりに、_Symbol、_Digits、_Pointを 使用してください。これらは、ファイルから読み込まれた値に対してオーバーライドされます。また、記録されたシンボルからの値を持つ新しい定数_TickSizeと _TickValueが 追加されました - これらは、入金通貨での利益、手数料、スワップを正しく計算するために必要です。





ティック保存時に選択されたテスト期間での作業順序：

実際のティック、必要なインストゥルメント、テスト日付によってテストモードを選択します。タスク変数を保存に設定し、ティックを保存するオプションを選択します。テスターを起動します。その後、ティックを含むファイルが指定されたフォルダに作成されます。



タスク変数を Run_Strategyに 設定する。後で比較するために、実際の目盛りを使ってモードを残すことができます。テスターを起動する。計算は、ファイルからではなく、実際の刻みによって行われる。結果を得る。





テストモードを数学的計算に設定する。テスターを起動します。ファイルからの刻みで計算が行われます。ステップ2の結果と比較してください。

アーカイブの作業順序

履歴からすべてのティックでアーカイブを作成する。<=最初のティックから>=最後のティックまでのテスト日付を、既存の履歴に設定します。タスク変数にSave...To_Archiveの いずれかを設定し、ティックの保存オプションを選択する。テスターを起動します。その後、指定されたフォルダ内にツール名のフォルダが作成され、そこに各年の目盛りのファイルが保存されます。必要に応じて最後の年を上書きすることができます。そのためには、前の年を上書きしないように、日付で現在の年だけを選択します。 テスト・モードを数学に設定する。タスク変数を Run_Strategy_Fron_Archiveに 設定する。 MathTicker: フル・アーカイブ・グループを使って、

Instrument - インストゥルメントの名前（そのティックが保存されているフォルダーの名前と一致しなければならない）、テストの開始日と終了日を設定する。



テスターを起動します。計算は、必要な年間ファイルからの目盛によって行われます。作業は1つのファイルではなく複数のファイルで行われるため、ファイルを開いたり閉じたりするのに時間がかかり、少し遅くなります。例えば、3年分の目盛りを生成するのに1.7秒ではなく2.7秒かかります。 下記のExpert Advisorで得られるティックの合計は、最初の1ティックの小さな値によって異なる場合があります。リアルティックモードのカスタム文字でテストする場合、最初のティックはAskまたはBidのみを生成します（両方保存していない場合）。アーカイブからテストする場合、それらは両方とも以前のティックから復元されます。



最もシンプルなExpert Advisorの例です：

#property tester_no_cache #include <Forester\MathTicker.mqh> input int rep= 0 ; sinput bool AddVolumes= true ; void OnInit (){} void OnTick (){ static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } double Sum = 0 ; int tk= 0 ; void Strategy( MqlTick & Tick){ Sum += Tick.bid+Tick.ask+(AddVolumes?Tick.volume_real: 0.0 ); tk++; } ulong StartTime = GetMicrosecondCount (); double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.ReadSymbolVars()){ MathTick.Ticker(); } #endif Print ( "ticks: " ,tk); long work_time = ( long )( GetMicrosecondCount () - StartTime)/ 1000 ; return Sum; }

あなたは1の設定を切り替えることができます：

//#define RestoreFlags // восстановить флаги тика из изменения ask, bid, volume - добавит 7% к времени генерации тиков 931 вместо 869 мс





以下はティック生成の統計、ボリューム、時間のプリントアウトです。

-----------

MQtester without volumes

pass 1 returned result 4345830621850.311523 in0:00:08.232



C ZIP圧縮

AskBid.File size: 225 mb

-------------------- Statistics: --------------------

3 bytes: 86.6%, 62644158 ticks

4 bytes: 0.6%, 412167 ticks

5 bytes: 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0.1%, 46214 ticks

12 bytes: 0.0%, 1 ticks

24 bytes: 0.0%、1ティック

合計：72303299ティック、236108596バイト

平均：1ティックあたり3.266バイト

最終残高0.00米ドル



パス 10 返された結果 4345830621850.311523 in 0:00:01.485

正規化なし

パス 1 返された結果 4345830621850.311523 in0:00:00.892 AskBid_Zipped.File size: 106 mb

-------------------- Statistics: --------------------

3 bytes: 86.6%, 62644158 ticks

4 bytes: 0.6%, 412167 ticks

5 bytes: 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%、15274ティック

11バイト: 0.1%、46214ティック

12バイト: 0.0%、1ティック

24バイト: 0.0%、1ティック

合計: 72303299ティック、236108596バイト

平均: 1ティックあたり3.266バイト

ZIPなしサイズ:236108596。ZIPサイズ:111720863。ZIP 圧縮: 47.3 %



パス 10 で結果 4345830621850.311523 を 0:00:02.548 で返しました

正規化なし

パス 2 で結果 4345830621850.311523 を0:00:01.890 で返しました。





ボリュームありのMQテスター

パス1が返した結果 4345879117123.356445 で0:00:07.962

C ZIP圧縮 AskBidVolume.File size: 333 mb

-------------------- Statistics: --------------------

4 bytes: 60.4%, 43684907 ticks

5 bytes: 1.1%, 809676 ticks

6 bytes: 33.5%, 24194111 ticks

7 bytes: 4.9%, 3548666 ticks

8 bytes: 0.0%, 7909 ticks

12 bytes: 0.1%, 40022 ticks

13 bytes: 0.0%, 17964 ticks

14 bytes: 0.0%, 2 ticks

19 bytes: 0.0%, 41 ticks

32 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 349571243 bytes.

Average: 4.835 bytes per tick



pass 1 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:02.803

no normalisation

pass 4 returned result 4345879117123.356445 in0:00:01.659. AskBidVolume_Zipped.File size: 204 mb

-------------------- Statistics: --------------------

4 bytes: 60.4%, 43684907 ticks

5 bytes: 1.1%, 809676 ticks

6 bytes: 33.5%, 24194111 ticks

7 bytes: 4.9%, 3548666 ticks

8 bytes: 0.0%、7909ティック

12バイト: 0.1%、40022ティック

13バイト: 0.0%、17964ティック

14バイト: 0.0%、2ティック

19バイト: 0.0%、41ティック

32バイト: 0.0%、1ティック

合計: 72303299ティック、349571243バイト

平均: 1ティックあたり4.835バイト

ZIPなしサイズ:349571243.ZIPサイズ:214897079。ZIP 圧縮: 61.5%



パス 2 で返された結果 4345879117123.356445 0:00:04.260

正規化なし

パス 2 で返された結果 4345879117123.356445 0:00:03.096 すべてファイルサイズ: 582 mb

-------------------- Statistics: --------------------

8 bytes: 61.5%, 44494583 ticks

9 bytes: 33.5%, 24194111 ticks

10 bytes: 4.9%, 3548666 ticks

11 bytes: 0.0%, 7909 ticks

15 bytes: 0.1%, 40022 ticks

16 bytes: 0.0%, 17964 ticks

17 bytes: 0.0%, 2 ticks

22 bytes: 0.0%, 41 ticks

44 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 610166056 bytes.

Average: 8.439 bytes per tick



pass 2 returned result 4345879117123.356445 in 0:00:03.768

no normalisation

pass 1 returned result 4345879117123.356445 in0:00:02.256.

All_Zipped.File size: 245 mb

-------------------- Statistics: --------------------

8 bytes: 61.5%, 44494583 ticks

9 bytes: 33.5%, 24194111 ticks

10 bytes: 4.9%, 3548666 ticks

11 bytes: 0.0%, 7909 ticks

15 bytes: 0.1%, 40022 ticks

16 bytes: 0.0%, 17964 ticks

17 bytes: 0.0%, 2 ticks

22 bytes: 0.0%, 41 ticks

44 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 610166056 bytes.

Average: 8.439 bytes per tick

UnZipped size:610166056.ZIPサイズ:257105213。ZIP 圧縮: 42.1 %



パス 1 で返された結果 4345879117123.356445 in 0:00:05.388

正規化なし

パス 10 で返された結果 4345879117123.356445 in0:00:03.936

同じ2023年の.tcsファイルのサイズ：

ZIPを使用した全バリアントは、フルティック保存でもよりコンパクトになります（3.5倍から1.5倍）。



仮想取引とレポート出力のExpert Advisorの例：

#property tester_no_cache #include <MT4Orders.mqh> #include <Forester\MathTicker.mqh> #define ORDER_CURRENCY_DIGITS 2 #define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE #define ORDER_COMMISSION - 0 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #define REPORT_TESTER #define REPORT_BROWSER #define USE_highcharts #include <MT4Orders_QuickReport.mqh> enum VirtTyp {MQ_Tester= 0 ,Virtual1= 1 ,Virtual2= 2 }; sinput VirtTyp tester1= 1 ; sinput VirtTyp tester2= 2 ; input int rep= 0 ; bool isOptimization = false , isTester= false ; double balInit= 0 ; VIRTUAL_POINTER Virtual[ 10 ]; void OnInit (){ Virtual[ 0 ] = 0 ; Virtual[ 1 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); Virtual[ 2 ] = VIRTUAL::Create(AccountBalance()); isOptimization = MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) ; isTester = MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); balInit=AccountBalance(); } void OnTick (){ VIRTUAL::NewTick(); static MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTick(Tick)){ return ; } #endif Strategy(Tick); } } void Strategy( MqlTick & Tick){ if (Tick.ask== 0 || Tick.bid== 0 ){ return ;} if (tester1> 0 ){Virtual[tester1].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (tester2> 0 ){Virtual[tester2].Select(); VIRTUAL::NewTick(Tick);} if (isNewHour(Tick.time)){ if (GetHour0(Tick.time) % 2 == 0 ){ Virtual[tester1].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Tick.ask, 0 , Tick.ask - 100 * _Point , Tick.ask + 100 * _Point ); } else { Virtual[tester2].Select(); OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Tick.bid, 0 , Tick.bid + 100 * _Point , Tick.bid - 100 * _Point ); } } } double OnTester (){ #ifdef _MathTick_ if (MathTick.SaveTicksEnd()){ return 0 ;} if (MathTick.isMath && MathTick.ReadSymbolVars()){ if (tester1== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} if (tester2== 0 ){ Alert ( " >>>>>>>>> Virtual tester 1=MQ. In math mode can be used only virtual tester. <<<<<<<<" ); return 0 ;} SYMBOL_BASE sb; sb. Point = _Point ; sb. Digits = _Digits ; sb. Symbol = _Symbol ; sb.SymbolID= 0 ; sb.TickSize=_TickSize; sb.TickValue=_TickValue / _TickSize; Virtual[ 1 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[ 2 ].Select(); VIRTUAL::SetSymbolBase(sb); Virtual[tester1].Select(); MathTick.Ticker(); } #endif double ret_val= 0 ; for ( int v = 0 ; v <= VIRTUAL::Total(); v++){ if (Virtual[v].Select()){ if (v > 0 ){ VIRTUAL::Stop(); #ifdef _MathTick_ if (MathTick.isMath){ VIRTUAL::CalcSwaps( MathTick.swapShort, MathTick.swapLong, 0 , MathTick.swap3days ); } else {VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 );} #else VIRTUAL::CalcSwaps( _Symbol , 0 ); #endif } if ( !isOptimization){QuickReport( "report_" +( string )v, true , v, false , true );} Print (( string )v+ " AccountBalance = " ,AccountBalance(), " AccountEquity = " ,AccountEquity()); double prib=AccountBalance()-balInit; ret_val += prib; }} return ret_val; } bool isNewHour ( datetime &t){ static int next_h=- 1 ; if (t < next_h){ return false ; } else { next_h = (GetHour0(t)+ 1 )* 3600 ; return true ;}} int GetHour0 ( datetime &t){ return (( int )( t / 3600 ));}

この例では、異なる取引を行う2つの仮想マシンを作成します。片方のテスターは偶数時間に買い、もう片方は奇数時間に売ります。

これは2つのテスターを使った複雑な例ですが、1つのテスターで作業する必要がある場合は簡略化できます。

MQテスターを選択し、仮想テスターの結果と比較することで、計算の正しさを管理することもできます。手数料だけが一致しないことがあります。なぜなら、手数料には様々な種類があり、バーチャルテスターには1つのバリエーションしかプログラムされていないからです。

