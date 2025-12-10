リアル・ティック・モードでティックを記録し、数学モードでティックごとにストラテジーを呼び出す。

この関数は、オープンポジションのロットサイズを計算する。取引の開始価格、ストップロス・レベルの価格、および保証金のパーセンテージでの取引ごとのリスクがパラメータとして渡されます。