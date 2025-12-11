ヒストリカル・レベルとは、シンボルのライフタイムにおける価格のことで、技術的には最も繰り返された価格として信じられています。金融の観点からは、これらの価格はシンボル専用チャートに影を落としている金融環境の経済状況の重要な限界である。科学的な資料によると、これらの水準は金融の限界/局面と連動しており、そのシンボルにとって金融の局面が変化しない限り、価格/レートがこれらの水準を通過することは容易ではありません。これらは、トレーダーが市場分析にヒストリカル・レベルを活用しなければならない強力な理由です。

私は、ローソク足形成分析の観点から、ヒストリカル・レベルの構造的な見方を作ってみました。ヒストリカル・レベルは、ローソク足の形状に大きな影響を与えます。例えば、ある価格に対して強い水準がある場合、その価格・レートまたはその周辺に大量の資金が眠っているため、プライスジャンプが起こるはずである。

この概念を考慮して、2つのルールが開発されました：

ルール1 （上値抵抗線上の強気ローソク足）：終値-安値>ジャンプ要因の場合。

（上値抵抗線上の強気ローソク足）：終値-安値>ジャンプ要因の場合。 終値-安値＞ジャンプファクター＆（終値-安値）/（高値-安値）＞レシオの場合。

ルールをわかりやすくするために、2つのイメージを用意した。

画像1：同じアクションでS / Rレベルからジャンプ（サポート上のブルキャンドルのような）





画像2：S/Rレベルからジャンプするが、逆（抵抗下のブルローソク足のように）





これらのルール（ルールは選択可能）に基づいて、2つの異なる行列（sup_matとres_mat）にデータを収集するインジケータを開発しました。選択されたルールに従ったS/Rレベルの数は、データ収集中に画面に表示されます。AlgLib(dataanalysis.mqh) ライブラリを使用し、K-means 法によりクラスタリング。結果は支持線と抵抗線の列として表示されます。

水準を引き上げた後、同じシンボルを分析したチャートを開き、クラスタリング処理に従って、そのチャートにすべての水準（クラスタ）を描画します。インジケータのいくつかのパラメータは、より使いやすくするために画面から変更することができます。以下に、インジケータの画面とその結果を簡単に示します。

画像3：インジケーター画面





画像4：Levelsの結果をチャート上に自動描画したもの

結論として、非常に基本的なルールと、強いサポートとレジスタンスの動きを示すレベルであっても、このツールは非常に強力です。さらにルールを追加することも可能で、そのためのコードも簡単に作成できます。追加ルールの追加、クラスタリングエリアの分割とそのエリア専用のクラスタリング、レベルをリタッチする前に取った最大距離の検索などは、ツールのさらなる改良になり得ます。もっと欲しい方はご連絡ください。



