コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

日中トリプル・パフォーマンス - MetaTrader 5のためのインディケータ

Pueblo | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
19
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

例

入力文字列 pair1="EURUSD";//Cross 1

入力文字列 pair2="EURGBP";//Cross 2

input string pair3="GBPUSD";//Cross 3

int bars=5000；

入力文字列 tm="00:00";// 時：分のフォーマットで開始時間


    Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
    Original code: https://www.mql5.com/it/code/48170

    Strong Historical Levels Strong Historical Levels

    過去の強いS/Rsレベル

    ストキャスティック・モメンタム・カラーローソク ストキャスティック・モメンタム・カラーローソク

    ウィリアム・ブラウの指標に基づくアンドレイ・F・ゼリンスキーのアイデア

    CDatetimeMsc CDatetimeMsc

    CDateTime ミリ秒拡張 + datetime 監視変数拡張

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。