記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
日中トリプル・パフォーマンス - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 19
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力文字列 pair1="EURUSD";//Cross 1
入力文字列 pair2="EURGBP";//Cross 2
input string pair3="GBPUSD";//Cross 3
int bars=5000；
入力文字列 tm="00:00";// 時：分のフォーマットで開始時間
Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/it/code/48170
