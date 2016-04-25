コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Blau_CMtmローソク足モメンタム - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrey F. Zelinsky
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

William Blau によるローソク足モメンタムインディケータ（q期間ローソク足モメンタム）はMomentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）で説明されています。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_CMtm.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

モメンタムは現在価格（例えばバーの終値）と前の価格（バーいくつか前）との差です。モメンタムは任意の時間軸と期間に適応できます。

William Blau によると、ローソク足モメンタムは決まった感覚での価格移動として定義されています。

cmtm = close - open

ここで

  • close - バー（ローソク足）の終値
  • open - バー（ローソク足）の始値

ローソク足モメンタムは終値が始値より大きいと正で、小さいと負だという意味で正負両方になる可能性があります。

ローソク足モメンタムの定義は拡張できます。

  1. ローソク足モメンタムは任意の時間枠に適応できます。
  2. 適応価格（終値、始値）は異なることができます。

q期間ローソク足モメンタムの定義

William Blau によるローソク足モメンタムインディケータ

計算：

ローソク足モメンタムの計算式は次のとおりです。

cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]

ここで

  • q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数
  • price1 - 終値
  • price2[q–1] - qバー前の始値

平滑化されたq期間ローソク足モメンタムは下記のように計算されます。

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)

ここで

  • q - q期間ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数
  • price1 - 終値
  • price2 - qバー前の始値
  • cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q期間ローソク足モメンタム
  • EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1番目の平滑化 - q期間ローソク足モメンタムに適応されたEMA (r)
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)
入力パラメータ
  • q - ローソク足モメンタムインディケータの期間（デフォルトは q=1）
  • r - ローソク足モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
  • s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
  • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
  • AppliedPrice1 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
  • AppliedPrice2 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_OPEN）
注意事項：
  • q>0
  • r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1)

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/377

