作者：Andrey N. Bolkonsky



内容

William Blau によるローソク足モメンタムインディケータ（q期間ローソク足モメンタム）はMomentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）で説明されています。

WilliamBlau.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Blau_CMtm.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

モメンタムは現在価格（例えばバーの終値）と前の価格（バーいくつか前）との差です。モメンタムは任意の時間軸と期間に適応できます。

William Blau によると、ローソク足モメンタムは決まった感覚での価格移動として定義されています。



cmtm = close - open



ここで

close - バー（ローソク足）の終値

open - バー（ローソク足）の始値

ローソク足モメンタムは終値が始値より大きいと正で、小さいと負だという意味で正負両方になる可能性があります。



ローソク足モメンタムの定義は拡張できます。



ローソク足モメンタムは任意の時間枠に適応できます。

適応価格（終値、始値）は異なることができます。





q期間ローソク足モメンタムの定義







William Blau によるローソク足モメンタムインディケータ



計算：



ローソク足モメンタムの計算式は次のとおりです。



cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]



ここで

q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数

price1 - 終値

price2[q–1] - qバー前の始値

平滑化されたq期間ローソク足モメンタムは下記のように計算されます。

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)



ここで

q - q期間ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数

price1 - 終値

price2 - qバー前の始値

cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q期間ローソク足モメンタム

EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1番目の平滑化 - q期間ローソク足モメンタムに適応されたEMA (r)

EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)

q - ローソク足モメンタムインディケータの期間（デフォルトは q=1）

r - ローソク足モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）

s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）

u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)

AppliedPrice1 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

AppliedPrice2 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_OPEN）