Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI - MetaTrader 5のためのインディケータ
933
- 933
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容
ローソク足モメンタム指標（Candlestick Momentum Index）に基づいたErgodic CMI-Oscillatorは William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_CMI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
William Blau によるErgodic CMI-Oscillator
計算：
Ergodic CMI-Oscillatorは下記のように定義されます。
Ergodic_CMI(price1,price2,q,r,s,u) = CMI(price1,price2,q,r,s,u)
SignalLine(price1,pric2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CMI(price1,pric2,q,r,s,u) ,ul)
ここで
- Ergodic_CMI() - Ergodic - Candlestick Momentum Index CMI(price1,price2,q,r,s,u)
- SignalLine() - シグナルライン - Ergodicに適応されたexponentially smoothed moving average EMA(ul)
- ul - シグナルラインの期間
- グラフィックプロット #0 - Ergodic (Candlestick Momentum Index):
- q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=1）
- r - ローソク足モメンタムに適応される1番目の EMA(r)の期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応される2番目のEMA(s)（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMA(u)（デフォルトは u=3）
- グラフィックプロット #1 - シグナルライン
- ul - Ergodicに適応されるシグナルラインの期間EMA(ul) （デフォルトは ul=3）
- AppliedPrice1 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
- AppliedPrice2 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_OPEN）
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- ul>0。ul=1 の場合、シグナルとメインラインは同じです。
- Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/380
