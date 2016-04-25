コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI - MetaTrader 5のためのインディケータ

blau_ergodic_cmi.mq5 (11.43 KB) ビュー
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

ローソク足モメンタム指標（Candlestick Momentum Index）に基づいたErgodic CMI-Oscillatorは William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_CMI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

William Blau によるErgodic CMI-Oscillator

William Blau によるErgodic CMI-Oscillator

計算：

Ergodic CMI-Oscillatorは下記のように定義されます。

Ergodic_CMI(price1,price2,q,r,s,u) = CMI(price1,price2,q,r,s,u)

SignalLine(price1,pric2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CMI(price1,pric2,q,r,s,u) ,ul)

ここで

  • Ergodic_CMI() - Ergodic - Candlestick Momentum Index CMI(price1,price2,q,r,s,u)
  • SignalLine() - シグナルライン - Ergodicに適応されたexponentially smoothed moving average EMA(ul)
  • ul - シグナルラインの期間
入力パラメータ
  • グラフィックプロット #0 - Ergodic (Candlestick Momentum Index):
    • q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=1）
    • r - ローソク足モメンタムに適応される1番目の EMA(r)の期間（デフォルトは r=20）
    • s - 1番目の平滑化の結果に適応される2番目のEMA(s)（デフォルトは s=5）
    • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMA(u)（デフォルトは u=3）
  • グラフィックプロット #1 - シグナルライン
    • ul - Ergodicに適応されるシグナルラインの期間EMA(ul) （デフォルトは ul=3）
  • AppliedPrice1 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
  • AppliedPrice2 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_OPEN）
注意事項：
  • q>0
  • r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
  • ul>0。ul=1 の場合、シグナルとメインラインは同じです。
  • Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1)

