Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
William Blau によるErgodic MACD Oscillator は「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」に説明されています。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_Ergodic_MACD.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
William Blau によるErogdic MACD Oscillator
計算：
Ergodic MACD Oscillator は下記のように定義されます。
Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)
ここで
- Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u)
- SignalLine() - シグナルライン - MACDに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線 EMA(ul)
標準的なMACDインディケータと違って（単純移動平均を使用）、指数関数的に平滑化された移動平均線William Blauによって提案されたアプローチでは使用されています。
- グラフィックプロット #0 - Ergodic (moving average convergence/divergence):
- r - 価格に適応された1番目のEMA（低速）の期間（デフォルトは r=20）
- s - 価格に適応された2番目のEMA（高速）の期間（デフォルトは s=5）
- u - MACDに適応された3番目のEMA（デフォルトは u=3)
- グラフィックプロット #1 - シグナルライン
- ul - ergodicに適応されたシグナルラインのEMA期間（デフォルトは ul=3）
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
- r>1、s>1
- s<r（William Blau によると、コードにはチェックがありません）
- u>0u=1の場合、平滑化は使用されません。
- ul>0。ul=1 の場合、シグナルとergodicラインは同じです。
- Min. rates =([max(r,s)]+u+ul-3+1)
