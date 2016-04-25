コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrey F. Zelinsky | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1140
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
blau_ergodic_macd.mq5 (8.04 KB) ビュー
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

William Blau によるErgodic MACD Oscillator は「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」に説明されています。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_Ergodic_MACD.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

William Blau によるErogdic MACD Oscillator

William Blau によるErogdic MACD Oscillator

計算：

Ergodic MACD Oscillator は下記のように定義されます。

Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)

ここで

  • Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u)
  • SignalLine() - シグナルライン - MACDに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線 EMA(ul)

標準的なMACDインディケータと違って（単純移動平均を使用）、指数関数的に平滑化された移動平均線William Blauによって提案されたアプローチでは使用されています。

入力パラメータ
  • グラフィックプロット #0 - Ergodic (moving average convergence/divergence):
    • r - 価格に適応された1番目のEMA（低速）の期間（デフォルトは r=20）
    • s - 価格に適応された2番目のEMA（高速）の期間（デフォルトは s=5）
    • u - MACDに適応された3番目のEMA（デフォルトは u=3)
  • グラフィックプロット #1 - シグナルライン
    • ul - ergodicに適応されたシグナルラインのEMA期間（デフォルトは ul=3）
  • AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
注意事項：
  • r>1、s>1
  • s<r（William Blau によると、コードにはチェックがありません）
  • u>0u=1の場合、平滑化は使用されません。
  • ul>0。ul=1 の場合、シグナルとergodicラインは同じです。
  • Min. rates =([max(r,s)]+u+ul-3+1)

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/376

Blau_MACD Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）インディケータ Blau_MACD Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）インディケータ

William Blau による Moving Averages Convergence/Divergence（移動平均収束拡散）インディケータ

Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI

William Blau によるErgodic Mean Deviation Deviation Index（MDI）

Blau_CMtmローソク足モメンタム Blau_CMtmローソク足モメンタム

William Blau によるローソク足モメンタムインディケータ

Blau_CMIローソク足モメンタム指標 Blau_CMIローソク足モメンタム指標

William Blau によるローソク足モメンタム指標（Candle Momentum Index、CMI）インディケータ