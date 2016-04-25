コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Blau_TStochIストキャスティック指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrey F. Zelinsky | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
907
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
blau_tstochi.mq5 (10.26 KB) ビュー
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）で説明されたWilliam Blauによるストキャスティック指数インディケータ(正規化・平滑化されたq期間ストキャスティック）。

q期間ストキャスティックの値が正規化されて [0,+100] にマップされます。市場の買われすぎ/売われすぎが探知できます。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_TStochI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

William Blau によるストキャスティック指数インディケータ

William Blau によるストキャスティック指数インディケータ

計算：

ストキャスティック指数インディケータは次の方式で計算されます。

                                    100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u)       100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
                                     EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

ここで

  • price - 終値
  • q - 計算に使われるバーの数
  • LL(q) - qバーの安値
  • HH(q) - qバーの高値
  • stoch(q)=price-LL(q) - q期間ストキャスティック
  • TStoch(price,q,r,s,u) - 3重に平滑化されたq期間ストキャスティック
  • HH(q)-LL(q) - q期間の価格幅
  • EMA(...,r) - 1番目の平滑化- 期間rの指数関数的に平滑化された移動平均線で適応先は
    1. q期間ストキャスティック
    2. q期間価格幅
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応された期間sのEMA
  • EMA(EMA(...,r),s) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応された期間uのEMA

EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0 の場合 TStochI(price,q,r,s,u)=0

入力パラメータは下記のとおりです。

  • q - ストキャスティックの計算に使われた期間（デフォルトはq=5）
  • r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
  • s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
  • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
  • AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

注意事項：

  • q>0
  • r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合平滑化は使用されません。
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1)

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/364

Blau_TStochストキャスティックインディケータ Blau_TStochストキャスティックインディケータ

William Blau によるストキャスティックインディケータ(平滑化されたq期間ストキャスティック）

Blau_Ergodic Blau_Ergodic

William Blau によるErgodic Oscillator（エルゴードオシレータ）

Blau_TS_Stochasticストキャスティック Blau_TS_Stochasticストキャスティック

William Blau によるストキャスティック

Stochastic Momentum Blau_SM Stochastic Momentum Blau_SM

William Blau によるStochastic Momentum