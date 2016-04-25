私たちのファンページに参加してください
Blau_TStochIストキャスティック指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ
Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）で説明されたWilliam Blauによるストキャスティック指数インディケータ(正規化・平滑化されたq期間ストキャスティック）。
q期間ストキャスティックの値が正規化されて [0,+100] にマップされます。市場の買われすぎ/売われすぎが探知できます。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_TStochI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
William Blau によるストキャスティック指数インディケータ
計算：
ストキャスティック指数インディケータは次の方式で計算されます。
100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
ここで
- price - 終値
- q - 計算に使われるバーの数
- LL(q) - qバーの安値
- HH(q) - qバーの高値
- stoch(q)=price-LL(q) - q期間ストキャスティック
- TStoch(price,q,r,s,u) - 3重に平滑化されたq期間ストキャスティック
- HH(q)-LL(q) - q期間の価格幅
- EMA(...,r) - 1番目の平滑化- 期間rの指数関数的に平滑化された移動平均線で適応先は
- q期間ストキャスティック
- q期間価格幅
- EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応された期間sのEMA
- EMA(EMA(...,r),s) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応された期間uのEMA
EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0 の場合 TStochI(price,q,r,s,u)=0
入力パラメータは下記のとおりです。
- q - ストキャスティックの計算に使われた期間（デフォルトはq=5）
- r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
注意事項：
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合平滑化は使用されません。
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/364
