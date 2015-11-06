コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

MQL5 Wizard - 商品チャネル指数(CCI)による条件付きの3 Black Crows/3 White Soldiersのシグナル - MetaTrader 5のためのエキスパート

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1371
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
acandlepatterns.mqh (20.34 KB) ビュー
acbc_ws_cci.mqh (7.99 KB) ビュー
expert_abc_ws_cci.mq5 (6.63 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MQL5 Wizardを使えば、クライアントターミナルにあるStandard libraryのエキスパートアドバイザーを自動生成することができます。(詳細は、Creating Ready-Made Expert Advisors in MQL5 Wizardを参照)トレードシグナルのクラスを生成しさせすれば、トレードアイディアをすぐに確認することができますクラスの例と構造については MQL5 Wizard: How to Create a Module of Trading Signalsを参照してください。

一般的な考え方は下記の通りです。:CExpertSignalがシグナルのクラスです。そして、LongCondition()ShortCondition() を上書きする必要があります。

"Strategies of best traders" (ロシア)という著書があります。 そこには数多くの手法と方法が記述されており、転換足パターンを StochasticCCIMFIRSIの条件のもと、焦点を当てていきます。

最も良い方法は、ロウソク足のパターンの確認に、CExpertSignalから導かれるクラスを切り分けて生成することです。ロウソク足のパターンによるトレードシグナルの確認には、CCandlePatternのクラスを書いて、必要な条件例えば、オシレーターの確認など)を追加すれば十分です。

商品チャネル指数の条件付きの"3 Black Crows/3 White Soldiers" のシグナルを試してみましょう。トレードシグナルのモジュールは、CCandlePattern classに基づいています。ロウソク足のパターンによるシグナルの生成のシンプルな一例です。


1. "3 Black Crows" and 3 "White Soldiers" 転換足パターン

1.1. 3 Black Crows

現在の上昇トレンドの転換としてのベア型のロウソク足このパターンは、それぞれの足の始値がひとつ前の足の実体の範囲内にある状態で、終値がひとつ前の終値よりも低い3つの連続した実体の長いロウソク足で形成される。

図1. "3 Black Crows"のロウソク足パターン

図1. "3 Black Crows" candlestick pattern

"3 Black Crows"は、CCandlePattern classの CheckPatternThreeBlackCrows method に実装されています。:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "3 Black Crows" candlestick pattern          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows()
  {
//--- 3 Black Crows 
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // (long black)
      (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) &&
      (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && 
      (MidPoint(2)<MidPoint(3))     && // (lower midpoints)
      (MidPoint(1)<MidPoint(2)))       
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern class の CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) method は、"3 Black Crows"の確認に使います。


1.2. 3 White Soldiers

現在の下降トレンドの転換を予想するのに使うブル型のロウソク足のパターンこのパターンは、それぞれの足の始値がひとつ前の足の実体の範囲内にある状態で、終値がひとつ前の終値よりも高い3つの連続した実体の長いロウソク足で形成される。

このパターンは、2日目の日足の始値が日中の半分よりも上にある限り、有効です。日の終わりごろに、極めて小さい上ヒゲを残して、高値付近で終値を迎えるはずです。同じパターンが3日目でも繰り返されます。

図2. "3 White Soldiers"

図2. "3 White Soldiers"

"3 White Soldiers"のメソッドです。:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "3 White Soldiers" candlestick pattern       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers()
  {
   //--- 3 White Soldiers
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // long white
      (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) &&
      (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) &&
      (MidPoint(2)>MidPoint(3))     && // higher midpoints
      (MidPoint(1)>MidPoint(2)))
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern class の CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) method を、"3 White Soldiers"で使います。


2. CCIによる条件付きのシグナル

買いポジション・売りポジションのシグナルは、CCIで確認する必要があります。CCIの値は、基準値よりも大きいか/小さくなければなりません。 (買いポジションは-50。売りポジションは50)

ポジションの決済は、CCIの値で行います。2通りのケースがあります。:

  1. CCIが反対側の基準値に達した場合(買いポジションは80。売りポジションは-80)
  2. 逆のシグナルが発生しない (CCIが下記の点に達したとき:買いポジションは-80。売りポジションは80)

図3. CCIの条件付きの"3 Black Crows"

図3. CCIの条件付きの"3 Black Crows"


  • int CBC_WS_CCI::LongCondition() - 買いポジションのエントリー条件(80) と 売りポジションの決済条件 (40);
  • int CBC_WS_CCI::ShortCondition() - 売りポジションのエントリー条件(80) と 買いポジションの決済条件 (40).

2.1. 買いポジション/売りポジションの決済

  1. CCI の条件付きの "3 Black Crows" : CCI(1)<-50 (直近の確定した足のCCIが-50より小さい)

  2. CCIが-80ラインを上向きにクロスした場合、もしくは80ラインを下向きにクロスした場合、売りポジションは決済します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open long position, result=80)                  |
//| 2) Market exit (close short position, result=40)                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CBC_WS_CCI::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode
//--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick
//--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars
   int idx   =StartIndex();
//--- checking of conditions to open long position
//--- formation of 3 White Soldiers pattern and CCI<-50
   if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (CCI(1)<-50))
     result=80;
//--- checking of conditions to close short position
//--- signal line crossover of overbought/oversold levels (downward -80, downward -80)
   if(((CCI(1)>-80) && (CCI(2)<-80)) || ((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)))
     result=40;
//--- return result
   return(result);
  }

2.2. 売りポジション/買いポジションの決済

  1. CCIの条件付きの"3 White Soldiers": CCI(1)>50 (直近の確定した足のCCIが50より大きい).

  2. CCIが-80 か 80を下向きにクロスした場合、買いポジションを決済します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open short position, result=80)                 |
//| 2) Market exit (close long position, result=40)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CBC_WS_CCI::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode
//--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick
//--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars
   int idx   =StartIndex();
//--- checking of conditions to open short position
//--- formation of 3 Black Crows pattern and CCI>50
   if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (CCI(1)>50))
     result=80;
//--- checking of conditions to close long position
//--- signal line crossover of overbought/oversold levels (downward -80, downward 80)
   if(((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)) || ((CCI(1)<-80) && (CCI(2)>-80)))
     result=40;
//--- return result
   return(result);
  }


2.3. MQL5 WizardでEAを生成する

CBC_WS_CCI class はStandard Libraryに含まれていません。利用するには、acbc_ws_cci.mqhをダウンロードして、client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignalsに保存する必要があります。(添付参照) candlepatterns.mqh も同様の処理が必要です。MQL5 Wizardを使うには、MetaEditorを再起動する必要があります。

エキスパートアドバイザーを生成するには、MQL5 Wizardを立ち上げてください。:

図4. MQL5 WizardでEAを生成する

図4. MQL5 WizardでEAを生成する

エキスパートアドバイザーの名前を決めましょう。:

図5. エキスパートアドバイザーの一般設定

図5. エキスパートアドバイザーの一般設定

トレードシグナルのモジュールを選択します。

図6. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

図6. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

今回の場合、モジュールは１つだけ使います。

"Signals based on 3 Black Crows/3 White Soldiers confirmed by CCI"モジュールの追加:

図7. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

図7. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

シグナルの追加モジュール:

図8. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

図8. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

トレーリングプロパティにも様々なものがありますが、今回は"Trailing Stop not used"にします。:

図9. エキスパートアドバイザーのトレーリングプロパティTrailing properties of the Expert Advisor

図9. エキスパートアドバイザーのトレーリングプロパティTrailing properties of the Expert Advisor

資金管理プロパティとして、"Trading with fixed trade volume"(単利)を使います。:

図10エキスパートアドバイザーの資金管理プロパティMoney management properties of the Expert Advisor

図10エキスパートアドバイザーの資金管理プロパティMoney management properties of the Expert Advisor

"Finish"ボタンを押すと、エキスパートアドバイザーがExpert_ABC_WS_CCI.mq5に生成されます。保存場所は、terminal_data_folder\MQL5\Experts\ です。

生成後のエキスパートアドバイザーのデフォルトのパラメーター:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0// Take Profit level (in points)

上記は下記にしなければなりません。: 

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in points)

Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose パラメーターは、ポジションのオープン、決済の最初のレベルを決めます。

LongCondition() と ShortCondition() のメソッドのコードの中に、デフォルトの固定値が入っています。:

  • エントリー: 80;
  • 決済: 40.

MQL5 Wizard で生成したエキスパートアドバイザーは、トレードシグナルのモジュールの"ボート"を使ってエントリー、決済を行います。メインモジュール(コンテナとして、すべての追加モジュールを含む)のボートもまた、使われますが、 LongCondition() と ShortCondition() メソッドは常に0を返します。

メインモジュールの評価結果は、"ボート"平均が使われます。今回の場合、メインモジュールとシグナルのモジュールがあるので、初期値を与えるときには、このことを考慮に入れなければいけません。そのことにより、ThresholdOpen と ThresholdClose は、 40=(0+80)/2 and 20=(0+40)/2に設定しなければなりません。

Signal_StopLevel と Signal_TakeLevel パラメータの値は、0にします。これは、ポジションの決済は、今朝い条件がtrueの場合にのみ行われるということを意味します。


2.4. バックテスト結果

過去データでエキスパートアドバイザーをテストしてみましょう。 (EURUSD H1, テスト期間: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=37, MA_period=13).

エキスパートアドバイザーの生成において、今回は固定ロット(Trading Fixed Lot, 0.1), トレーリングストップ(Trailing not used)はなしを選択しました。

図11. 3 Black Crows/3 White Soldiers + CCI のテスト結果

図11. 3 Black Crows/3 White Soldiers + CCI のテスト結果


パラメーターの最適な設定値は、MetaTrader 5 client terminalのStrategy Testerで探すことができます。

MQL5 Wizard で生成したコードは、 expert_abc_ws_cci.mq5 です。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/286

ChartNavigate Demo ChartNavigate Demo

ChartNavigate() 関数の使用例のシンプルなスクリプト

MQL5 Wizard - 足の転換によるシグナル MQL5 Wizard - 足の転換によるシグナル

このクラスは、足の転換によるシグナルの生成に使います。

MQL5 Wizard - MFIによる条件付きの3 Black Crows/3 White Soldiers MQL5 Wizard - MFIによる条件付きの3 Black Crows/3 White Soldiers

Market Facilitation Index (MFI)の条件付きの"3 Black Crows/3 White Soldiers"この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。

MQL5 Wizard - RSIの条件付の3 Black Crows/3 White Soldiersのシグナル MQL5 Wizard - RSIの条件付の3 Black Crows/3 White Soldiersのシグナル

RSIの条件付の"3 Black Crows/3 White Soldiers"のシグナルを試すことができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。